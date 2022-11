24ième Téléthon des Coteaux Salle des fêtes de Corronsac, 2 décembre 2022, Corronsac.

24ième Téléthon des Coteaux 2 et 3 décembre Salle des fêtes de Corronsac

Entrée libre ou sur participation selon les animations proposées

Téléthon des Coteaux organisé par l’association Les Coteaux aux côtés d’Elodie

Salle des fêtes de Corronsac Corronsac Corronsac 31450 Haute-Garonne Occitanie

Comme chaque année depuis maintenant 24 ans, l’association les Coteaux aux côtés d’Elodie organise son téléthon des Coteaux les 2 et 3 décembre 2022.

Il débutera par une soirée d’ouverture le Samedi 26 Novembre, une soirée chorale.

Puis se poursuivra le vendredi 2 et samedi 3 décembre, sur Lacroix-Falgarde, Auzeville, Aureville et dans la salle des fêtes de Corronsac.

A Corronsac, vous pourrez écouter le vendredi soir deux chorales, ou bien venir disputer un concours de belote.

Le samedi matin, rien de tel qu’une petite marche pour se mettre en train à partir de 9h!

Puis, l’après-midi sera dédié à l’apprentissage de la calligraphie et aux jeux, avec des remue-méninges, des jeux de société, et le stand de Tir à l’Arc.

Un stand de manucure sera proposé sur pré-inscriptions payantes (au marché de noël, places limitées).

Du maquillage et des ballons sculptés raviront les plus petits, en attendant l’arrivée du Père Noël!

Les deux tombolas (enfants et Adultes) seront tirées au sort en début de soirée, et le poids du jambon sera divulgué en suivant.

Enfin le bal de clôture pour digérer la potée lauragaise, animé pour nous cette année par U&ITED.

Pendant les deux jours, vous pourrez y retrouver les petites mains du marché de Noël, qui nous ont préparé cette année des nouveautés autour de l’indigo, le stand de la brocante, le stand des crêpes et celui de la buvette/restauration rapide.

Nous vous attendons nombreux!

L’équipe des Coteaux aux côtés d’Elodie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T18:00:00+01:00

2022-12-03T23:00:00+01:00