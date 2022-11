Téléthon des Coteaux : soirée Chorales samedi 26 novembre à Corronsac Salle des fêtes de Corronsac Corronsac Catégories d’évènement: Corronsac

Haute-Garonne

Téléthon des Coteaux : soirée Chorales samedi 26 novembre à Corronsac Salle des fêtes de Corronsac, 26 novembre 2022, Corronsac. Téléthon des Coteaux : soirée Chorales samedi 26 novembre à Corronsac Samedi 26 novembre, 20h45 Salle des fêtes de Corronsac

3 €

Premier rendez-vous du Téléthon des Coteaux à Corronsac : la soirée Chrorales du samedi 26 novembre, à partir de 20 h 45. Salle des fêtes de Corronsac 21 chemin de Sémial Corronsac 31450 Haute-Garonne Occitanie En ouverture du Téléthon des Coteaux, l’association « Les Coteaux aux côtés d’Elodie » invite à une soirée Chorales le samedi 26 novembre, à partir de 20 h 45, avec les ensembles « Gagnac en choeur » et « Contre-Chant ».

Entrée : 3 € minimum. La totalité de la recette sera reversée à l’AFM-Téléthon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T20:45:00+01:00

2022-11-26T23:00:00+01:00 Les Coteaux aux côtés d’Elodie

Détails Catégories d’évènement: Corronsac, Haute-Garonne Autres Lieu Salle des fêtes de Corronsac Adresse 21 chemin de Sémial Ville Corronsac lieuville Salle des fêtes de Corronsac Corronsac Departement Haute-Garonne

Salle des fêtes de Corronsac Corronsac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/corronsac/

Téléthon des Coteaux : soirée Chorales samedi 26 novembre à Corronsac Salle des fêtes de Corronsac 2022-11-26 was last modified: by Téléthon des Coteaux : soirée Chorales samedi 26 novembre à Corronsac Salle des fêtes de Corronsac Salle des fêtes de Corronsac 26 novembre 2022 Corronsac Salle des fêtes de Corronsac Corronsac

Corronsac Haute-Garonne