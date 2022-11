Soirée d’ouverture du Téléthon des Coteaux Salle des fêtes de Corronsac Corronsac Catégories d’évènement: Corronsac

Soirée d’ouverture du Téléthon des Coteaux Salle des fêtes de Corronsac, 26 novembre 2022, Corronsac. Soirée d’ouverture du Téléthon des Coteaux Samedi 26 novembre, 20h45 Salle des fêtes de Corronsac

entrée: 3€ minimum

Soirée chorale organisée par l’association Les Coteaux aux côtés d’Elodie dans le cadre de son 24ième Téléthon des Coteaux Salle des fêtes de Corronsac Corronsac Corronsac 31450 Haute-Garonne Occitanie Venez écouter Contre-Chant et Gagnac en Choeur à Corronsac le samedi 26 Novembre à 21h à la salle des fêtes. C’est la soirée d’ouverture de notre 24ième Téléthon des Coteaux.

Buvette sur place à partir de 20h45

