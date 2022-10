Salon du Livre de Corronsac – 7e edition Salle des fêtes de Corronsac, 5 novembre 2022, Corronsac.

Salon du Livre de Corronsac – 7e edition Samedi 5 novembre, 10h00 Salle des fêtes de Corronsac

Entrée libre

Samedi 5 novembre, l’association « Corronsac Bien Vivre Ensemble » invite à son 7e Salon du Livre : 34 auteurs à rencontrer, des conférences, diaporamas, expositions, animations pour les enfants…

AU PROGRAMME

Les exposants

• Exposition Sculptures, Croquis et autres pratiques

Sophie Michon, Georges Gonzalez

• Les Coteaux aux côtés d’Élodie

Vente de livres d’occasion au profit du Téléthon

Les animations (pour enfants)

• Théâtre japonais Kamishibai

Animé par Maryjo Robert

• Animation autour du livre

Par l’association des parents d’élèves du RPI Montbrun-Corronsac

Les maisons d’édition

• Les Éditions Sans Nom

Maison d’édition indépendante et autogérée, basée à Toulouse

• Les Éditions Auzas

Maison d’édition associative, née en Midi-Pyrénées

Les auteurs (pour adultes)

• Amiot Stéphane (Cornebarrieu) « Saisons de lagunage »

• Brassac Pierre-Jean (Revel) « Histoires de la contrebande dans les Pyrénées »

• Calland Cécile (Toulouse) « Lettres mortes »

• Camus Cyril (Toulouse) « Dynamiques de l’effondrement dans le fantastique, la fantasy et la SF »

• Candat Claudine (Toulouse) « Poussière de sable, l’épopée euskalienne »

• Cathalo Georges (Saint-Vincent) « La cendre de nos jours »

• Caujolle Patrick (Mascarville) « Lettres… et le néant »

• Chereau Patrick (Molieres) « Le Pêcheur de Lune, historiettes et confitures »

• Crouzet Thierry (Toulouse) « La cage »

• De Meerleer Patrick (Toulouse) « Louis Germain, instituteur et père spirituel d’Albert Camus »

• Kondryszyn Matthieu « Rimes en plein rave »

• Lefebvre Dominique (Mondonville) « Me révéler guerrière-fauve ! »

• Leininger Molinier Gill-Éric (Colomiers) « Les éluites »

• Marche Hélène (Aucamville) « Lyana – Un destin particulier »

• Martinez-Médale Christine (Labarthe sur Lèze) « La valise de ma mère »

• Marty Audrey (Toulouse) « Peintres et couleurs d’Occitanie »

• Merlin-Dhaine Martine (Toulouse) « Juive de cœur »

• Mouzaïa Laura (Toulouse) « L’enfer diabolique »

• Muller Gérard (Escalquens) « Astralia »

• Ortega Béatrice (Tarascon) « Le Chat »

• Passera Luc (Toulouse) « Les insectes, rois de l’adaptation »

• Pélissier-Mouillet Marion (Donneville) « Farandole de nuit »

• Perrin Thomas et Bernié Catherine (Toulouse) « Dictionnaire familier de l’Occitanie »

• Pornon Francis (Toulouse) « La Fille d’Occitanie »

• Pourquié Bernadette (Saint-Léon) « Rien au fond sauf un poisson »

• Sandoval Gabriel (Bouloc) « Et maintenant j’en fais quoi de tout cet amour »

• Temple Jean-Pierre (Saint Orens) « Tarot. Lame 18 ».

• Vaissière Jean-François (Toulouse) « Ne pas Briser le cercle »

Les Auteurs (Jeunesse)

• Damyl Alexia (Muret) « Les secrets de Mamie Blanche »

• Guilhem Rosie (Puylaurens) « Le Roi Dragon tome 3 : La cloche des tempêtes »

• Medrano Frédéric (Gratens) « Je suis une abeille »

• Montalieu Dominique et Tran Laurence (Garidech) « Chat Alors ! à l’école »

• Peynot Patrick (Quint-Fonsegrives) « Youpi ! Poésie !! »

Salon de thé

Petite restauration salée, sandwichs, crêpes, gâteaux, boissons fraîches et chaudes

Horaires Conférences et Animations

10 h 00 – Ouverture du salon

Exposition Sophie Michon et Georges Gonzalez : Sculptures, Croquis et autres pratiques

10 h 30 – Amiot Stéphane – L’histoire de la langue française

11 h 30 – Brassac Pierre-Jean – Les aventures de la contrebande dans les Pyrénées depuis quatre siècles

13 h 30 – Savelli René – Diaporama sur la Mongolie

14 h 00 – Muller Gérard – L’écriture, cela s’apprend et c’est même nécessaire, au même titre que les autres arts

15 h 00 – Candat Claudine – La littérature de science-fiction : les aliens parlent aux humains

et Animation fables et poèmes – « Autour de l’école »

15 h 30 – Théâtre Japonais Kamishibai – Animation Jeunesse

16 h 00 – Caujolle Patrick – Lettres… et le néant

et Animation fables et poèmes – « Autour de l’école »

16 h 30 – Théâtre Japonais Kamishibai – Animation Jeunesse

17 h 00 – De Meerleer Patrick – Louis Germain, instituteur et père spirituel d’Albert Camus



