Rencontre au tableau – Conilhac Salle des fêtes de Conilhac de la Montagne Roquetaillade-et-Conilhac

Rencontre au tableau – Conilhac Découverte interactive et ludique d’une œuvre avec une historienne de l’art. Séance spéciale « tout public » (à partir de 7 ans). Gratuit Samedi 20 janvier, 10h30 Salle des fêtes de Conilhac de la Montagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T10:30:00+01:00 – 2024-01-20T12:30:00+01:00

Fin : 2024-01-20T10:30:00+01:00 – 2024-01-20T12:30:00+01:00

« Je vous propose d’explorer ensemble un tableau dans une ambiance chaleureuse et amicale.

Le principe est simple : un tableau, dont vous ne connaissez pas l’identité avant la Rencontre, est projeté sur un grand écran. Vous regardez, vous observez et les premières idées émergent : quel peintre ? Quelle époque ? Que se passe-t-il dans le tableau ? Quel est le sens de l’œuvre ?

Vous intervenez, donnez votre avis, partagez vos impressions. Une discussion s’installe.

Petit à petit, le contexte historique se précise, la signification du tableau et la technique de l’artiste se dévoilent.

Et l’œuvre s’enrichit de nos regards croisés . »

Marie-Laure Ruiz-Maugis

Historienne de l’art (Diplômée des Etudes supérieures de l’Ecole du Louvre, conférencière des Musées nationaux, auteur de documentaires Art pour France Télévision, enseignante, écrivaine).

Salle des fêtes de Conilhac de la Montagne Rue des écoles – 11 190 Roquetaillade-et-Conilhac Roquetaillade-et-Conilhac 11300 Conilhac-de-la-Montagne Aude Occitanie Salle à côté de la mairie de Conilhac

Tableau éducation populaire