Concert au Marché de Noël de CLUIS Salle Des Fêtes De Cluis, Cluis (36) Concert au Marché de Noël de CLUIS Salle Des Fêtes De Cluis, Cluis (36), 17 décembre 2023, . Concert au Marché de Noël de CLUIS Dimanche 17 décembre, 15h00 Salle Des Fêtes De Cluis, Cluis (36) Salle Des Fêtes De Cluis, Cluis (36) Salle Des Fêtes De Cluis, 36340 Cluis, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T15:00:00+01:00 – 2023-12-17T19:00:00+01:00

2023-12-17T15:00:00+01:00 – 2023-12-17T19:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Salle Des Fêtes De Cluis, Cluis (36) Adresse Salle Des Fêtes De Cluis, 36340 Cluis, France Age max 110 Lieu Ville Salle Des Fêtes De Cluis, Cluis (36) latitude longitude 46.543927;1.749891

Salle Des Fêtes De Cluis, Cluis (36) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//