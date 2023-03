Rando Ferme Salle des fêtes de Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’Évènement: Clohars-Carnoët

Finistère

Rando Ferme Rue de Doëlan Salle des fêtes de Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Finistère 2023-06-11 13:30:00 – 2023-06-11 15:30:00

2023-06-11 13:30:00 – 2023-06-11 15:30:00

Salle des fêtes de Clohars-Carnoët Rue de Doëlan

Clohars-Carnoët

Finistère . Rendez-vous à la salle des fêtes pour des départs toutes les 30 minutes, avec un parcours pour découvrir les agriculteurs de la commune et en apprendre davantage sur leurs métiers. Marché de producteur et ventes de crêpes sur place Salle des fêtes de Clohars-Carnoët Rue de Doëlan Clohars-Carnoët

Lieu Clohars-Carnoët Adresse Salle des fêtes de Clohars-Carnoët Rue de Doëlan

