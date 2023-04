Vide grenier de Cléry – Son et Lumière Salle des fêtes de Cléry-St-André Clery-saint-andre Catégorie d’Évènement: Cléry-Saint-André

Vide grenier de Cléry – Son et Lumière Salle des fêtes de Cléry-St-André, 30 avril 2023, Clery-saint-andre. Vide grenier de Cléry – Son et Lumière Dimanche 30 avril, 09h00 Salle des fêtes de Cléry-St-André L’association du Son et Lumière de Cléry-St-André vous propose un vide-greniers en salle ET en Extérieur à la salle des fêtes de Cléry ! Possibilités de se restaurer sur place. Réservation de vos emplacements par mail ou par téléphone – joby.lolo@wanadoo.fr et 06.83.55.77.97. Les tarifs sont de 6€ pour une table en salle, et de 3€ le mètre en extérieur. Salle des fêtes de Cléry-St-André Rue du Stade, Clery-saint-andre Clery-saint-andre [{« type »: « phone », « value »: « 06 83 55 77 97 »}, {« type »: « email », « value »: « joby.lolo@wanadoo.fr »}] [{« link »: « mailto:joby.lolo@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-30T09:00:00+02:00 – 2023-04-30T18:00:00+02:00

2023-04-30T09:00:00+02:00 – 2023-04-30T18:00:00+02:00 FMACEN045V50A1OH OT

Détails Catégorie d’Évènement: Cléry-Saint-André Autres Lieu Salle des fêtes de Cléry-St-André Adresse Rue du Stade, Clery-saint-andre Ville Clery-saint-andre Lieu Ville Salle des fêtes de Cléry-St-André Clery-saint-andre

Salle des fêtes de Cléry-St-André Clery-saint-andre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clery-saint-andre/

Vide grenier de Cléry – Son et Lumière Salle des fêtes de Cléry-St-André 2023-04-30 was last modified: by Vide grenier de Cléry – Son et Lumière Salle des fêtes de Cléry-St-André Salle des fêtes de Cléry-St-André 30 avril 2023 Cléry-Saint-André Salle des fêtes de Cléry-St-André Clery-saint-andre

Clery-saint-andre