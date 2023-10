Loto Salle des fêtes de Clermont le Fort Clermont-le-Fort Catégories d’Évènement: Clermont-le-Fort

Haute-Garonne Loto Salle des fêtes de Clermont le Fort Clermont-le-Fort, 18 novembre 2023, Clermont-le-Fort. Loto Samedi 18 novembre, 20h00 Salle des fêtes de Clermont le Fort Entrée libre Loto annuel de Clermont le Fort

UN DEMI COCHON A GAGNER !!!

Divers lots à gagner (Divers bons d’achats, Paniers garnis, Soin détente, bons restaurants etc.. )

Partie enfant

10 cartons pleins et 20 quines

1 carton = 3 €

3 cartons = 8 €

6 cartons = 15 €

Crêpes– Boissons

Nous vous attendons nombreux Samedi 19 novembre à 21h pour un loto à la salle des fêtes de Clermont le Fort

Ouverture des portes h Salle des fêtes de Clermont le Fort 31810 clermont le fort Clermont-le-Fort 31810 Haute-Garonne Occitanie

2023-11-18T20:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:59:00+01:00

2023-11-18T20:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:59:00+01:00

