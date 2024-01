Restitution publique « Les orchestrales » de l’EMILA Salle des fêtes de Cintegabelle Cintegabelle Catégories d’Évènement: Cintegabelle

Haute-Garonne Restitution publique « Les orchestrales » de l’EMILA Salle des fêtes de Cintegabelle Cintegabelle, 20 janvier 2024, Cintegabelle. Restitution publique « Les orchestrales » de l’EMILA Samedi 20 janvier, 17h00 Salle des fêtes de Cintegabelle Gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T17:00:00+01:00 – 2024-01-20T19:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T17:00:00+01:00 – 2024-01-20T19:00:00+01:00 L’EMILA prévoit de réchauffer vos oreilles à travers les harmonies musicales interprétées par les élèves de l’EMILA ! A propos des restitutions publiques : Les grands ensembles de l’école interpréteront des musiques grandioses, pour le plaisir de vos oreilles. C’est pour tout public : pour petits et grands. Au programme : Les grands ensembles de l’EMILA Le saviez-vous ? L’EMILA est l’école de musique intercommunale de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain (CCBA). C’est un service public qui propose des restitutions publiques en entrée libre dans la limite des places disponibles. Les places sont limitées, réservez c’est gratuit ! En raison des places limitées, la réservation est obligatoire. Inscrivez-vous sans attendre ! + d’infos ? Contactez l’accueil de l’EMILA au 05 61 50 71 33 Salle des fêtes de Cintegabelle rue escoussieres, 31550 Cintegabelle Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://pretix.eu/emilaccba/axayu/4006624 »}] école de musique bassin auterivain CCBA Détails Catégories d’Évènement: Cintegabelle, Haute-Garonne Autres Code postal 31550 Lieu Salle des fêtes de Cintegabelle Adresse rue escoussieres, 31550 Cintegabelle Ville Cintegabelle Departement Haute-Garonne Lieu Ville Salle des fêtes de Cintegabelle Cintegabelle Latitude 43.31341 Longitude 1.530408 latitude longitude 43.31341;1.530408

Salle des fêtes de Cintegabelle Cintegabelle Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cintegabelle/