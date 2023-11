Salon du livre Salle des Fêtes de Cheux Thue et Mue, 19 novembre 2023, Thue et Mue.

Thue et Mue,Calvados

Le salon du livre se déroule depuis 2003.

Au fil des années, cette manifestation gagne en notoriété en élargissant le cercle des amoureux du livre. Compétences, savoir-faire et énergies se conjuguent pour offrir un plateau de 35-40 auteurs. Pour être sélectionnés pour le prix Reine Mathilde, ils doivent répondre à un de ces trois critères : être normands, habiter la région, situer leur récit en Normandie. Le prix sera remis le jour du salon.

Les bibliothèques de la commune sont partenaires de cet évènement..

2023-11-19 10:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

Salle des Fêtes de Cheux

Thue et Mue 14210 Calvados Normandie



The Salon du Livre has been held since 2003.

Over the years, the event has gained in notoriety, broadening the circle of book lovers. Skills, know-how and energy combine to offer a line-up of 35-40 authors. To be selected for the Prix Reine Mathilde, authors must meet one of three criteria: be from Normandy, live in the region, and set their story in Normandy. The prize will be awarded on the day of the show.

The local libraries are partners in this event.

La Feria del Libro se celebra desde 2003.

A lo largo de los años, el evento se ha hecho cada vez más popular, ampliando el círculo de los amantes de los libros. Competencia, saber hacer y energía se unen para ofrecer un cartel de 35 a 40 autores. Para optar al Prix Reine Mathilde, los autores deben cumplir uno de estos tres criterios: ser normandos, vivir en la región y ambientar su historia en Normandía. El premio se entregará el día del certamen.

Las bibliotecas locales colaboran en este acontecimiento.

Die Buchmesse findet seit 2003 statt.

Im Laufe der Jahre gewinnt diese Veranstaltung an Bekanntheit, da sie den Kreis der Buchliebhaber erweitert. Kompetenzen, Know-how und Energien werden gebündelt, um eine Bühne für 35-40 Autoren zu bieten. Um für den Königin-Mathilde-Preis ausgewählt zu werden, müssen sie eines der drei folgenden Kriterien erfüllen: Sie müssen aus der Normandie stammen, in der Region leben und ihre Erzählung in der Normandie ansiedeln. Der Preis wird am Tag der Messe verliehen.

Die Bibliotheken der Gemeinde sind Partner dieser Veranstaltung.

Mise à jour le 2023-11-13 par Calvados Attractivité