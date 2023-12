Concert OD 52 Salle des fêtes de Chaumont CHAUMONT Catégorie d’Évènement: Chaumont Concert OD 52 Salle des fêtes de Chaumont CHAUMONT, 29 février 2024 19:00, CHAUMONT. Concert OD 52 Jeudi 29 février 2024, 20h00 Salle des fêtes de Chaumont Rencontres et découvertes. Pour cette édition 2024, les musiciens ont travaillé avec deux solistes, deux musiciens habitués à se produire en solo lors de projets personnels ou lors d’invitations comme celle-ci. L’un joue le didgeridoo, l’autre le trombone. Pour l’occasion, le chef d’orchestre Maxime PITOIS a imaginé un programme pour orchestre seul, avec de belles pièces de concert, mais également un programme avec solistes (musique du monde, écriture contemporaine, swing), afin de mettre en avant les deux invités. Salle des fêtes de Chaumont 7 rue de Lorraine , 52000 CHAUMONT CHAUMONT Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

