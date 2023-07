FOIRE AUX LIVRES Salle des fêtes de Chaumont Chaumont, 9 septembre 2023, Chaumont.

FOIRE AUX LIVRES 9 et 10 septembre Salle des fêtes de Chaumont ENTREE LIBRE

Tout au long de l’année, les bénévoles du groupe local Amnesty International de Chaumont collectent et trient des livres de toute nature donnés par des particuliers.

Ceux ci (plusieurs milliers !) sont ensuite présentés par genre au public lors de notre traditionnelle « Foire aux Livres ».

L’édition 2023 se tiendra les 9 et 10 septembre prochains à la salle des fêtes de Chaumont, le samedi 9 de 10h à 19h et le dimanche 10 de 10h à 18h.

Cet événement a pour but de faire connaître et financer les activités d’Amnesty International, mouvement de défense et de promotion des droits humains.

Tout au long du weekend, des actions et pétitions sont plus particulièrement présentées au public.

Salle des fêtes de Chaumont Rue de Lorraine, 52000 Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T19:00:00+02:00

2023-09-10T10:00:00+02:00 – 2023-09-10T18:00:00+02:00

