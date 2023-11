Spectacle de Noël Salle des fêtes de Châteauvillain Châteauvillain Catégories d’Évènement: Châteauvillain

Haute-Marne Spectacle de Noël Salle des fêtes de Châteauvillain Châteauvillain, 10 décembre 2023, Châteauvillain. Spectacle de Noël Dimanche 10 décembre, 15h00 Salle des fêtes de Châteauvillain 10€ par famille si non-adhérente à l’association Vous avez envie de commencer la féérie de Noël en douceur et surtout avec le sourire ?! Alors venez au tout nouveau spectacle de la Troupe NOPROBLEMOT, vous passerez assurément un bon moment !

A l’issue du spectacle, une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de tous.

Pour réserver, https://l-esperluette.s2.yapla.com/fr/event-47906 (règlement sécuriser) ou par téléphone 03 25 01 48 63 Salle des fêtes de Châteauvillain 22 rue Amiral Décrès, 52120 CHATEAUVILLAIN

