« C’est pas la fête du slip » – Cie Cirta Samedi 14 octobre, 20h30 Salle des fêtes de Châteauvillain Entrée libre sur inscription

Dans le cadre de la saison culturelle de la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental, la médiathèque de Châteauvillain présente ce duo burlesque.

Raoul, célibataire très « corpulent », la trentaine, a pris pour habitude d’étendre ces sous-vêtements sur le fil à linge donnant sur la place du village, sous les fenêtres de la mairie – place magnifiquement aménagée par Jacques Cantonnier, l’employé communal, aidé bénévolement par les conseillers municipaux.

Mais Voilà, Lucien, Maire de Mirabel-le-Haut, a inscrit la commune au concours du Plus beau Village de France !

Une controverse s’installe alors au Conseil Municipal de Mirabel-le-Haut : Faut-il interdire à Raoul d’étendre ses slips sur la place publique?

Ne supportant plus de voir les slips de Raoul trôner sur la place du village, et sans compter leur relation conflictuelle, Lucien en fait une affaire personnelle. De cette obsession, des vérités et des discordes vont apparaître.

Un apaisement des esprits arrivera grâce à Féfé, le simplet du village…Grâce à un heureux retournement de situation, naîtra une fête où tout est possible…

Depuis, Il n’est pas rare d’entendre, lorsque quelqu’un exagère ou fait n’importe quoi :

Hé, dis-donc c’est pas la fête du slip ici !

Un partenariat entre la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental, et la médiathèque de Châteauvillain.

Tout public à partir de 6 ans – 70 min

Salle des fêtes de Châteauvillain 22 rue Amiral Décrès, 52120 CHATEAUVILLAIN Châteauvillain 52120 Châteauvillain Haute-Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T22:00:00+02:00

Théâtre Humour

