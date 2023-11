Atelier de cuisine à Chamesol (25) Salle des fêtes de Chamesol Chamesol Catégories d’Évènement: Chamesol

Les délégués de l'échelon Nord du Doubs organisent un atelier de cuisine le mardi 21 novembre 2023 à partir de 9h à la salle des fêtes de Chamesol (25).

Christian Pilloud, chef-cuisinier du restaurant gastronomique Mon Plaisir, sera accompagné par Raphaëlle Collet, diététicienne-nutritionniste.

L’objectif : montrer qu’il y a quelque chose à faire entre les professionnels de la restauration et les agriculteurs. Les notions prônées seront le durable, le local et le non-gaspillage.

Date limite d'inscription : le 15 novembre 2023. Salle des fêtes de Chamesol 7 rue de l'Eglise, 25190 Chamesol

