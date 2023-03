Rencontres de Tronçais Salle des Fêtes de Cérilly Cérilly Cérilly Catégories d’Évènement: Allier

Allier Cérilly . La Société des Amis de la Forêt de Tronçais, lors de ses Traditionnelles Rencontres de Tronçais, vous proposent une conférence d’Alain Gourbet, le Samedi 15 Avril 2023 à 15h00, à la salle des Fêtes de Cérilly. jgvoisine@wanadoo.fr +33 4 70 67 55 89 Salle des Fêtes de Cérilly Place de la Mairie Cérilly

