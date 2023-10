La relation entre assistant.e.s maternel.l.e.s et parents employeurs Salle des Fêtes de Cepet Cépet Catégories d’Évènement: Cépet

Haute-Garonne La relation entre assistant.e.s maternel.l.e.s et parents employeurs Salle des Fêtes de Cepet Cépet, 12 octobre 2023, Cépet. La relation entre assistant.e.s maternel.l.e.s et parents employeurs Jeudi 12 octobre, 20h00, 22h00 Salle des Fêtes de Cepet entrée libre Cette soirée est une conférence présentant la posture du parent employeur et l’assistant.e maternel.l.e. La conférencière Amélie Garelli présentera les enjeux de la communication pendant les temps forts de l’accueil de l’enfant: l’entretien, l’adaptation de l’enfant, l’accueil au quotidien. Sur le versant du parent, elle évoquera leur droits et devoirs envers leur salarié .e, de l’établissement du lien de confiance et du soutien que l’assistant.e maternel.l.e apportera à travers l’accueil au quotidien. Salle des Fêtes de Cepet 154Rue du 8 Mai 1945 31620 Cepet Cépet 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « relaispetiteenfance.castelnau@mutualite-mhg.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 22 76 29 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T20:00:00+02:00 – 2023-10-12T20:30:00+02:00

communication cohérence posture place de chacun

