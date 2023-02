Kan ar Bobl Bro-Dreger Salle des fêtes de Cavan Cavan Catégories d’Évènement: Cavan

Côtes-d'Armor

Kan ar Bobl Bro-Dreger Salle des fêtes de Cavan, 11 mars 2023, Cavan. Kan ar Bobl Bro-Dreger 11 et 12 mars Salle des fêtes de Cavan Le Kan ar Bobl Trégor aura lieu les 11 et 12 mars prochain à Cavan. Les adultes se retrouveront au Centre du Son comme chaque année le samedi 11. Les écoles le dimanche 12 dans la salle des fêtes. Inscriptions adultes : silvitoupin@orange.fr

Inscriptions scolaires : contact@tiarvro22.bzh Salle des fêtes de Cavan Salle des Fêtes, 22140 Cavan Cavan 22140 Côtes-d’Armor Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T13:00:00+00:00 – 2023-03-12T17:30:00+00:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cavan/

Cavan Côtes-d'Armor