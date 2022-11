Stéphane Crolard dédicace son roman GNSS Galileo au Salon « Littéralement Caudry » – Caudry (59) Salle des fêtes de Caudry Caudry Catégories d’évènement: Caudry

Entrée libre

Stéphane Crolard sera au salon « Littéralement Caudry » de Caudry (59) le 4 décembre 2022 pour présenter son techno-thriller GNSS Galileo. Salle des fêtes de Caudry 59540 Caudry Caudry 59540 Nord Hauts-de-France L’office municipal de la culture de Caury (Nord) organise le salon du livre généraliste « Littéralement Caudry ». Plus de 70 auteurs sont attendus.

