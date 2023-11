CATCH D’IMPRO Cambremer salle des fêtes de Cambremer Cambremer, 26 novembre 2023, Cambremer.

Cambremer,Calvados

Théâtre d’impro que le Comité des fêtes de Cambremer propose le dimanche 26 novembre à Cambremer à 15h à salle des fêtes, avec la compagnie MACEDOINE de Caen. deux équipes de deux comédiens -catcheurs, s’affrontent sur des thèmes rédigés par le public. Sans aucune préparation, les comédiens jouent de leur ingéniosité pour vous faire vivre des histoires totalement improvisées et sans filet.

Pas de réservation.

On espère être plus nombreux que la dernière fois pour ce moment de détente, de rires, de folie décalée.

Merci de diffuser le plus largement possible.

Cordialement

Sylvie pour le CDF.

2023-11-26 15:00:00 fin : 2023-11-26 . .

salle des fêtes de Cambremer

Cambremer 14340 Calvados Normandie



Improv theater proposed by the Comité des fêtes de Cambremer on Sunday November 26 at 3pm in Cambremer’s salle des fêtes, with the MACEDOINE company from Caen. Two teams of two comedians compete on themes written by the audience. With no preparation whatsoever, the comedians use their ingenuity to bring you stories that are totally improvised and without a net.

No reservations required.

We hope to see more of you than last time for this moment of relaxation, laughter and offbeat madness.

Please spread the word as widely as possible.

Sincerely

Sylvie for CDF

Teatro de improvisación que el Comité des fêtes de Cambremer propone el domingo 26 de noviembre en Cambremer, a las 15.00 h, en la sala des fêtes, con la compañía MACEDOINE de Caen. Dos equipos de dos cómicos compiten entre sí sobre temas escritos por el público. Sin ninguna preparación, los cómicos utilizan su ingenio para ofrecerle historias totalmente improvisadas y sin red.

No es necesario reservar.

Esperamos verles más que la última vez para este momento de relajación, risas y locura fuera de lo común.

Por favor, corra la voz lo más ampliamente posible.

Atentamente

Sylvie para la FDC

Improvisationstheater, das das Festkomitee von Cambremer am Sonntag, den 26. November um 15 Uhr im Festsaal von Cambremer mit der Theatergruppe MACEDOINE aus Caen vorschlägt. Zwei Teams aus zwei Schauspielern – Catcher – treten gegeneinander an, wobei die Themen vom Publikum vorgegeben werden. Ohne jegliche Vorbereitung spielen die Schauspieler ihren Einfallsreichtum aus, um Ihnen völlig improvisierte und netzlose Geschichten zu präsentieren.

Eine Reservierung ist nicht möglich.

Wir hoffen, dass wir zahlreicher als beim letzten Mal sein werden, um diesen Moment der Entspannung, des Lachens und des schrägen Wahnsinns zu genießen.

Bitte verbreiten Sie die Nachricht so weit wie möglich.

Herzlichst

Sylvie für den CDF

