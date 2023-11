Marché de Noël Salle des fêtes de Caligny Caligny, 15 décembre 2023, Caligny.

Caligny,Orne

Vendredi 15 décembre 2023, de 16h à 21h30, rendez-vous à la salle des fêtes de Caligny pour le marché de Noël.

Créations et produits artisanaux, boissons chaudes et gourmandises..

2023-12-15 16:00:00 fin : 2023-12-15 21:30:00. .

Salle des fêtes de Caligny route de Montilly

Caligny 61100 Orne Normandie



Friday, December 15, 2023, from 4pm to 9.30pm, Caligny village hall hosts the Christmas market.

Creations and crafts, hot drinks and delicacies.

Viernes 15 de diciembre de 2023, de 16:00 a 21:30 h, el ayuntamiento de Caligny acoge el mercado de Navidad.

Creaciones y productos artesanales, bebidas calientes y delicias.

Freitag, den 15. Dezember 2023, von 16.00 bis 21.30 Uhr: Treffpunkt für den Weihnachtsmarkt im Festsaal von Caligny.

Kreationen und handwerkliche Produkte, heiße Getränke und Leckereien.

Mise à jour le 2023-11-23 par Flers agglo