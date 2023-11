Fête des mouches Salle des Fêtes de Cachen Cachen, 25 novembre 2023, Cachen.

Cachen,Landes

A Cachen, c’est la Fête des Mouches !! Et oui mesdames, les premiers froids arrivent et vos jours sont comptés !! L’occasion est bonne pour se retrouver autour d’un panaché d’assiettes gourmandes qui sont proposées, à réserver d’urgence..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Salle des Fêtes de Cachen

Cachen 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



In Cachen, it’s the Feast of the Flies! Yes, ladies, the first cold weather is coming and your days are numbered! It’s a great opportunity to get together and enjoy a wide range of gourmet dishes, which you should book in advance.

En Cachen, ¡es la Fête des Mouches! Sí, señoras, ¡llegan los primeros fríos y sus días están contados! Es una buena ocasión para reunirse y degustar una serie de platos gastronómicos, que conviene reservar con antelación.

In Cachen ist das Fest der Fliegen!!! Und ja, meine Damen, die ersten kalten Tage kommen und Ihre Tage sind gezählt! Die Gelegenheit ist günstig, um sich bei einer bunten Mischung von Feinschmeckertellern zu treffen, die angeboten werden und die Sie dringend reservieren sollten.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT Landes d’Armagnac