Conférence sur les tiques et les chenilles processionnaires Lundi 11 décembre, 18h00 Salle des fêtes de Buxy Venez nombreux participer à la conférence sur les tiques et les chenilles processionnaires animée par les associations FREDON FBC et LYMPACT.

Elle est gratuite, ouverte à tous.

Inscription obligatoire. Salle des fêtes de Buxy 2 place du lavoir 71390 BUXY Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

2023-12-11T18:00:00+01:00 – 2023-12-11T21:00:00+01:00

