Kan an Noz : Grand repas chanté et balade à Brasparts
Samedi 21 octobre, 14h00
Salle des fêtes de Brasparts – Sal ar gouelioù Brasparzh
Tarif : 15 €
14h : Balade

A partir de 18h30 : Repas chanté, kig ha farz. Sur réservation. Organisé par Kan ar bobl Menez Are. Salle des fêtes de Brasparts – Sal ar gouelioù Brasparzh Impasse de la Salle des Fêtes, 29190 Brasparts Brasparts 29190 Ty Huella Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 68 80 62 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 98 81 47 30 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T23:59:00+02:00

Impasse de la Salle des Fêtes, 29190 Brasparts
02 98 68 80 62
02 98 81 47 30

