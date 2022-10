Kan an Noz : Grand repas chanté et balade à Brasparts Salle des fêtes de Brasparts – Sal ar gouelioù Brasparzh Brasparts Catégories d’évènement: Brasparts

Kan an Noz : Grand repas chanté et balade à Brasparts Salle des fêtes de Brasparts – Sal ar gouelioù Brasparzh, 22 octobre 2022, Brasparts. Kan an Noz : Grand repas chanté et balade à Brasparts Samedi 22 octobre, 14h00 Salle des fêtes de Brasparts – Sal ar gouelioù Brasparzh

Tarif : 15 €

Kan an Noz, événement organisé depuis lontemps par l’association Kan ar Bobl Menez Are. Balade chantée l’après-midi et le soir grand repas avec des chanteuses et chanteurs confirmés d’un peu partout. Salle des fêtes de Brasparts – Sal ar gouelioù Brasparzh Impasse de la Salle des Fêtes, 29190 Brasparts Ty Huella Brasparts 29190 Finistère Bretagne 14h : Balade

A partir de 18h30 : Repas chanté, kig ha farz. Sur réservation. Organisé par Kan ar bobl Menez Are.

