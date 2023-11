Journée Maroc Salle des fêtes de Bouriège Bouriège Catégories d’Évènement: Aude

Bouriège Journée Maroc Salle des fêtes de Bouriège Bouriège, 11 novembre 2023, Bouriège. Journée Maroc Samedi 11 novembre, 14h00 Salle des fêtes de Bouriège Journée de soutien au Maroc avec un atelier pâtisserie, la projection de documentaires amateurs filmés au Maroc et un spectacle musical, Raoul et moi, de la Compagnie Du désert à la prairie. Spectacle tout public, à partir de 5 ans.

Inscription obligatoire pour l’atelier au 04.68.31.55.76 ou arep.festes@orange.fr.

Participation libre reversée à une association Marocaine. Salle des fêtes de Bouriège Route de Festes 11 300 Bouriege Bouriège 11300 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « arep.festes@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0468315576 »}] [{« link »: « mailto:arep.festes@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T14:00:00+01:00 – 2023-11-11T19:00:00+01:00

Maroc Spectacle

