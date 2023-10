Cet évènement est passé Projection du documentaire « Ni dieu ni maitre, une histoire de l’anarchisme » dans le cadre du Festival de cinéma « La Vallée des toiles » Salle des fêtes de Bouriège Bouriège Catégories d’Évènement: Aude

Bouriège Projection du documentaire « Ni dieu ni maitre, une histoire de l’anarchisme » dans le cadre du Festival de cinéma « La Vallée des toiles » Salle des fêtes de Bouriège Bouriège, 6 octobre 2023, Bouriège. Projection du documentaire « Ni dieu ni maitre, une histoire de l’anarchisme » dans le cadre du Festival de cinéma « La Vallée des toiles » Vendredi 6 octobre, 19h30 Salle des fêtes de Bouriège Dans le cadre du festival de cinéma « La Vallée des toiles », porté par 8 associations de la Vallée de la Corneilla, l’association « Les Maillols » projette le documentaire « Ni dieu ni maitre, une histoire de l’anarchisme » en présence du réalisateur Tancrède Ramonet par visioconférence. Salle des fêtes de Bouriège Route de Festes 11 300 Bouriege Bouriège 11300 Aude Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0650298883 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

