Concert de Sainte Cécile Salle des fêtes de Bourbonne les Bains Bourbonne-les-Bains Catégories d’évènement: Bourbonne-les-Bains

Haute-Marne

Concert de Sainte Cécile Salle des fêtes de Bourbonne les Bains, 27 novembre 2022, Bourbonne-les-Bains. Concert de Sainte Cécile Dimanche 27 novembre, 15h00 Salle des fêtes de Bourbonne les Bains

Entrée libre, buvette

Concert de Sainte Cécile le dimanche 27 novembre, à la salle des fêtes de Bourbonne les Bains avec l’orchestre et le chœur pour un concert solidaire Salle des fêtes de Bourbonne les Bains 52400 Bourbonne les Bains Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est Nous sommes heureux de vous proposer, le dimanche 27 novembre, à la salle des fêtes de Bourbonne les Bains, notre premier Concert de Sainte Cécile !

Pour l’occasion, l’Harmonie La Concorde de Bourbonne les Bains et le choeur « Un Grain de Phonie » sont heureux de vous présenter un travail commun autour d’oeuvres que vous connaissez tous. La part belle sera faite à la chanson française, en attendant notre grand concert du 26 mars prochain.

Aussi, il s’agira là d’un Concert solidaire, en lien avec la Confédération Musicale de France, la MGEN et le Secours Populaire Français Fédération de Haute-Marne.

Une partie des bénéfices sera reversée au Secours Populaire Français Fédération de Haute-Marne, à destination des enfants !

Venez nombreux !!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-27T15:00:00+01:00

2022-11-27T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bourbonne-les-Bains, Haute-Marne Autres Lieu Salle des fêtes de Bourbonne les Bains Adresse 52400 Bourbonne les Bains Bourbonne-les-Bains Ville Bourbonne-les-Bains lieuville Salle des fêtes de Bourbonne les Bains Bourbonne-les-Bains Departement Haute-Marne

Salle des fêtes de Bourbonne les Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourbonne-les-bains/

Concert de Sainte Cécile Salle des fêtes de Bourbonne les Bains 2022-11-27 was last modified: by Concert de Sainte Cécile Salle des fêtes de Bourbonne les Bains Salle des fêtes de Bourbonne les Bains 27 novembre 2022 Bourbonne-les-Bains Salle des fêtes de Bourbonne les Bains Bourbonne-les-Bains

Bourbonne-les-Bains Haute-Marne