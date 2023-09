Exposition : « La vigne autrefois » Salle des fêtes de Bouhet Bouhet, 16 septembre 2023, Bouhet.

Exposition : « La vigne autrefois » 16 et 17 septembre Salle des fêtes de Bouhet Gratuit. Entrée libre.

Découvrez l’exposition d’outils et d’objets qui servaient au travail de la vigne autrefois. Vous saurez tout sur ces objets grâce aux explications du collectionneur.

Profitez des panneaux explicatifs qui retracent l’histoire de la vigne en Aunis, édités suite aux recherches de l’AHGPA (association d’Histoire et de Géographie en Pays Aunisien).

Salle des fêtes de Bouhet Rue du pont des Arceaux, 17540 Bouhet Bouhet 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Vous pourrez profitez de « Les laiteries en Aunis », une exposition prêtée par l’association d’Histoire et de Géographie en Pays Aunisien. Parking à proximité.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

