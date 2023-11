Pierron chante à Bou Salle des Fêtes de Bou Bou, 27 janvier 2024, Bou.

Pierron chante à Bou Samedi 27 janvier 2024, 20h30 Salle des Fêtes de Bou 10 €

Gérard Pierron s’est fait connaitre au début des années 1970 en mettant en musique et en interprétant les textes du poète Gaston Couté. Depuis, il ne cesse de mettre en valeur d’autres poètes et écrivains, des plus connus : René Guy Cadou, Léo Ferré, Maurice Genevoix, Nazim Hikmet, Lanza del Vasto, Valery Larbaud, Gérard de Nerval, Raymond Queneau, Jean Richepin, Charles Trenet, à ceux qui le sont moins comme Eugène Bizeau, Louis Brauquier ou Émile Joulain. Il fut également l’un des principaux compositeurs d’Allain Leprest.

A 78 ans Gérard Pierron « tient toujours la rampe » et de sa voix chaude, propose un spectacle de grande qualité accompagné par deux excellents musiciens utilisant des instruments originaux, la nickel-harpa pour Marie Mazille et le dulcitone pour Patrick Reboud.

Salle des Fêtes de Bou 8 rue du Puits de l’Orme, 45430, BOU Bou 45430 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-fraternelle-de-bou/evenements/gerard-pierron »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T23:30:00+01:00

