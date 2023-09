Accueil moines tibétains Salle des Fêtes de Bou Bou, 4 octobre 2023, Bou.

Du 4 au 6 octobre, une exposition-vente d’artisanat tibétain sera présentée à la salle des fêtes de Bou. Durant ces 3 jours, 4 moines bouddhistes venus du Ladakh (nord de l’Inde) réaliseront au sol, à l’aide de sable coloré, un grand mandala éphémère qui sera ensuite dispersé dans la Loire. Une veillée chants et mantras tibétains est proposée mercredi à 20h30. Les fonds récoltés sont destinés t à l’institut Ngari, qui accueille et scolarise au Ladakh des enfants, filles et garçons de villages isolés de la vallée himalayenne.

Horaires : Mercredi 4 octobre : 10h-12h et 14h-18H30, veillée à 20h30. Jeudi 5 octobre : 10h-12h et 15h30-19h. Vendredi 6 octobre : 10h-12h et 15h30-17h, puis dissolution et dispersion en Loire.

Salle des Fêtes de Bou 8 rue du Puits de l’Orme, 45430, BOU Bou 45430 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « ch.chenault@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.84.11.77.26 »}]

