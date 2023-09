Les 10 ans de SoundRising Records Salle des Fêtes de Bordeaux Grand Parc Bordeaux, 30 septembre 2023, Bordeaux.

Les 10 ans de SoundRising Records Samedi 30 septembre, 15h00 Salle des Fêtes de Bordeaux Grand Parc aprèm : prix libre // soirée : 12€ / 15€ / 18€

L’année 2023 marque les 10 années de vie du label associatif SoundRising. Vous commencez à nous connaître … On vous a bien évidemment concocté une soirée d’anniversaire bien cossue pour marquer le coup, avec une programmation bass comme il s’en fait rarement dans les alentours, et un line-up aux petits oignons.

15:00 – 19:00 : ENTREE A PRIX LIBRE – Sur un premier temps d’après-midi, vous pourrez profiter de concerts et participer à des ateliers à prix libre. Dub music et Hip-hop seront au rendez-vous dans le hall de la Salle des Fêtes du Grand Parc, avec des initiations artistiques proposées aux plus curieux.ses.

Concerts :

Yoüg – https://bit.ly/42NHK09

The Biologists – http://bitly.ws/FCNQ

SoundRising DJ set

19:30 – 00:30 : 12€ carte jeune / 15€ préventes/ 18€ sur place

Dans un second temps dans la soirée, SoundRising vous proposera un line-up international, qui va assurément ravir les féru.e.s de grosses basses, mêlant Dub, Electro Dub, Hip-Hop, Deep Dubstep et plus encore. C’est un moment résolument underground qu’on vous propose avec un soundsystem en intérieur, accueillant une scénographie et un mapping vidéo ultra pointu.e.s et promettant ainsi une expérience méga qualitative à toustes les assoifé.e.s de basses !

Concerts :

Dub Dynasty (Alpha Steppa meets Alpha Omega) – http://bitly.ws/FCPK

DIY Sound – http://bitly.ws/FCQ6

Jollyficators – http://bitly.ws/FCQe

Drum Theatre – http://bitly.ws/FCQo

Salle des Fêtes de Bordeaux Grand Parc 39 cours de Luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T15:00:00+02:00 – 2023-09-30T23:59:00+02:00

bass music dub

SoundRising Records