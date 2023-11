Loto du Comité des Fêtes Salle des fêtes de Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle, 1 novembre 2023, Saint-Julien-Beychevelle.

Saint-Julien-Beychevelle,Gironde

Le comité des fêtes de Beychevelle organise son après-midi loto.

Ouverture des portes dès 14h.

Venez nombreux tenter votre chance de gagner les 36 lots mis en jeu..

2023-11-01 fin : 2023-11-01 . EUR.

Salle des fêtes de Beychevelle

Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes de Beychevelle organizes its afternoon bingo.

Doors open at 2pm.

Come and try your luck at winning one of the 36 prizes on offer.

El Comité del Festival de Beychevelle celebra su bingo vespertino.

Las puertas se abren a las 14.00 horas.

Ven a probar suerte y gana uno de los 36 premios que se ofrecen.

Das Festkomitee von Beychevelle organisiert seinen Lottonachmittag.

Die Türen werden ab 14 Uhr geöffnet.

Kommen Sie zahlreich und versuchen Sie Ihre Chance, die 36 Preise zu gewinnen, die auf dem Spiel stehen.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT Médoc-Vignoble