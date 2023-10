Marché de Noël de Belfort-du-Quercy Salle des Fêtes de Belfort-du-Quercy Belfort-du-Quercy, 3 décembre 2023, Belfort-du-Quercy.

Belfort-du-Quercy,Lot

Venez découvrir le 12ème marché de noël de Belfort du Quercy. De 10h à 18h de nombreux stands vous attendent.

Dégustation sur place, vin et chocolat chauds, café, gateaux.

Visite du Père Noël à 11h et 16h.

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Salle des Fêtes de Belfort-du-Quercy

Belfort-du-Quercy 46230 Lot Occitanie



Come and discover the 12th Belfort du Quercy Christmas market. From 10am to 6pm, numerous stalls await you.

On-site tasting, hot wine and chocolate, coffee and cakes.

Visit from Santa Claus at 11am and 4pm

Venga a descubrir el 12º Mercado de Navidad del Belfort du Quercy. De 10:00 a 18:00, le esperan numerosos puestos.

Degustación in situ, vino y chocolate caliente, café, pasteles.

Visita de Papá Noel a las 11h y a las 16h

Entdecken Sie den 12. Weihnachtsmarkt in Belfort du Quercy. Von 10 bis 18 Uhr erwarten Sie zahlreiche Stände.

Verkostung vor Ort, heißer Wein und Schokolade, Kaffee, Kuchen.

Besuch des Weihnachtsmanns um 11 Uhr und 16 Uhr

