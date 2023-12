Bal traditionnel à Begoux Salle des fêtes de Bégoux Cahors Catégories d’Évènement: Cahors

Bal traditionnel à Begoux Salle des fêtes de Bégoux Cahors

Début : 2024-02-10 17:30:00

Début : 2024-02-10 17:30:00

fin : 2024-02-10

Initiation aux danses de bal et bal traditionnel.

Initiation aux danses de bal et bal traditionnel

17h30 Initiation aux danses de bal

21h00 Bal traditionnel des Grillons avec Tornarem Dançar (MJC Cahors).

Déguisements conseillés! .

Salle des fêtes de Bégoux

Cahors 46000 Lot Occitanie

