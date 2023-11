Marché de Noël Salle des Fêtes de Baule Baule Catégorie d’Évènement: Baule Marché de Noël Salle des Fêtes de Baule Baule, 10 décembre 2023, Baule. Marché de Noël Dimanche 10 décembre, 08h00 Salle des Fêtes de Baule Voir https://www.neepourbriller.org/evenements.php L’association « Margaux Née pour briller » organise son marché de noël ! Retrouvez de nombreux stands, pour tous les goûts. 27 exposants seront présents et vous présenteront leurs nouveautés. Selon nos petits informateurs, le Père Noël et la Mère Noël seront présents et vous proposeront leur stand photo. Les animations et la buvette reviendront à l’association « Margaux-Née pour briller » afin de financer ces besoins quotidiens non pris en charge. Retrouvez: des ateliers mosaïque et maquillage, de la pêche à la ligne, une tombola, ainsi que les traditionnels buvette, vin chaud et petite restauration. L’animation musicale est réalisée par l’école de musique de Baule. Salle des Fêtes de Baule Rue du Lièvre d’Or, Baule Baule [{« type »: « link », « value »: « https://www.neepourbriller.org/evenements.php »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

