Ateliers créations & répétitions de poissons volants salle des fêtes de Baule, 14 février 2023, Baule.

Entrée libre

Venez créer votre poisson volant gonflable et le faire défiler pour le carnaval de Baule !

salle des fêtes de Baule rue du lièvre d'or 45130 baule Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire

Envie d’un projet innovant ?

Souhaitez vous apprendre un nouveau savoir ?

Souhaitez vous faire un projet avec votre fratrie, association, groupe de quartier ou tout simplement amis ?

Souhaitez vous participer à Carnabaule en 2023 d’un manière originale et innovante ?

Alors on vous propose LE BANC DE POISSONS, le projet 2023 de Carnabaule.

L’idée réside à faire circuler un banc de poissons géants dans les rues de Baule. Il est constitué de structures gonflables géantes représentants … des poissons !

Aucune compétence spécifique n’est requise

Aucun outil ni matériaux, on vous fournit tout

Juste un tout petit peu de temps à y consacrer !

Vous pouvez venir créer et/ou manipuler un poisson !

Les dates :

Ateliers créations : les mardis 14 & 28 février + mardi 14 mars

Ateliers manipulations : weekend du 4 & 5 mars

Répétition générale : vendredi 17 mars

Ce sera sans doute un moment inoubliable et une bonne dose de rigolades au passage !

On vous le garantit, vous ne passerez pas inaperçu.

Et vous ne serez pas déçus de l’expérience !

Infos & réservations à contact@lembouchure.org

FB : @Carnabaule



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-14T10:00:00+01:00

2023-03-17T18:30:00+01:00

Guillaume Bachelier