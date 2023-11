Exposition de l’Amicale Laïque de Bassens Salle des fêtes de Bassens Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Gironde Exposition de l’Amicale Laïque de Bassens Salle des fêtes de Bassens Bassens, 18 novembre 2023, Bassens. Exposition de l’Amicale Laïque de Bassens 18 et 19 novembre Salle des fêtes de Bassens Entrée libre. Gratuit. Samedi 18 et dimanche 19 novembre, de 10h à 20h, à la salle des fêtes

Venez découvrir des réalisations de photo, peinture, porcelaine, cartonnage, encadrement, couture, tricot, crochet, patchwork, etc.

Renseignements : 06 19 51 48 74

