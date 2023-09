Jeu sérieux sur la résilience Salle des fêtes de Bassens Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Gironde Jeu sérieux sur la résilience Salle des fêtes de Bassens Bassens, 19 octobre 2023, Bassens. Jeu sérieux sur la résilience Jeudi 19 octobre, 18h30 Salle des fêtes de Bassens Gratuit. Sur inscription. Jeudi 19 octobre, à 18h30, à la salle des fêtes

Jeu sérieux sur la résilience

Dans le cadre de la semaine de la résilience, Bordeaux Métropole propose un jeu coopératif pour mieux appréhender les vulnérabilités de notre territoire et les solutions pour l’adapter aux changements climatiques et sociétaux.

Gratuit. Sur inscription.

Inscriptions : politiques.contractuelles@ville-bassens.fr Salle des fêtes de Bassens avenue Jean Jaurès 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « politiques.contractuelles@ville-bassens.fr »}] [{« link »: « mailto:politiques.contractuelles@ville-bassens.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T18:30:00+02:00 – 2023-10-19T19:30:00+02:00

