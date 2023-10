Kriz, jouer la résilience par les communs Salle des fêtes de Bassens Bassens, 19 octobre 2023, Bassens.

Kriz, jouer la résilience par les communs Jeudi 19 octobre, 18h30 Salle des fêtes de Bassens Sur inscription

Un territoire, un péril (canicule longue, montée des eaux, etc.) des conséquences multiples d’ordre économique, environnemental ou social (rupture des biens de première nécessité, saturation des systèmes de soin, perte de biodiversité, état d’urgence, dégradation de l’espace public, etc.) Les participants choisissent parmi une sélection de carte « leviers de communs » les dispositifs qui permettraient collectivement de construire des réponses à cette situation, et négocient pour faire émerger un nouveau système, résilient.

Atelier tout public

Salle des fêtes de Bassens 25 avenue Jean Jaurès, Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-10-19T18:30:00+02:00 – 2023-10-19T20:00:00+02:00

