Thé dansant Salle des fêtes de Bassens Bassens Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Gironde Thé dansant Salle des fêtes de Bassens Bassens, 15 juin 2023, Bassens. Thé dansant Jeudi 15 juin, 14h00 Salle des fêtes de Bassens Entrée 5€ avec une boisson et une pâtisserie comprises. Animé par l’Orchestre Céleste.

Animation ouverte à tous les seniors de la Ville. Salle des fêtes de Bassens avenue Jean Jaurès 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0557808211 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T14:00:00+02:00 – 2023-06-15T17:00:00+02:00

2023-06-15T14:00:00+02:00 – 2023-06-15T17:00:00+02:00 animation seniors Détails Catégories d’Évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Salle des fêtes de Bassens Adresse avenue Jean Jaurès 33530 Bassens Ville Bassens Departement Gironde Age min 60 Age max 99 Lieu Ville Salle des fêtes de Bassens Bassens

Salle des fêtes de Bassens Bassens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassens/

Thé dansant Salle des fêtes de Bassens Bassens 2023-06-15 was last modified: by Thé dansant Salle des fêtes de Bassens Bassens Salle des fêtes de Bassens Bassens 15 juin 2023