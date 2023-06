Exposition sculptures et photos « Regards croisés » Salle des fêtes de Bassens Bassens Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Gironde Exposition sculptures et photos « Regards croisés » Salle des fêtes de Bassens Bassens, 3 juin 2023, Bassens. Exposition sculptures et photos « Regards croisés » 3 – 7 juin Salle des fêtes de Bassens Les associations Ateliers Raphaelle et Ombres & Lumières proposent une exposition commune.

Vernissage le 3 juin à 18h30.

Horaires :

– samedi 3 juin : 10h à 20h

– les 4, 5 et 6 juin : 10h à 18h

– mercredi 7 juin : 10h à 17h Salle des fêtes de Bassens avenue Jean Jaurès 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 73 93 33 18 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 33 16 80 68 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

