Salle des fêtes de Bassens avenue Jean Jaurès 33530 Bassens

Le Quai Français à Bassens fait l’objet d’un projet d’aménagement en faveur des transports et des modes actifs.

Afin de décongestionner le territoire métropolitain, le Schéma des mobilités adopté par le Conseil Métropolitain en septembre 2021 envisage de développer des alternatives attractives de déplacement en voiture.

Cela passe notamment par l’amélioration de la performance du réseau actuel de transports en commun et une volonté de favoriser le développement des modes actif sur le territoire de la Rive Droite.

A cet effet, Bordeaux Métropole envisage le réaménagement du Quai Français à Bassens afin d’améliorer la vitesse commerciale des bus et participer au développement du Réseau Vélo Express (RéVE) empruntant cet itinéraire.

Ce réaménagement vise à créer, a minima, une voie bus en site propre rive Ouest et à aménager un itinéraire cyclable et piéton sécurisé et continu via la création d’une piste bidirectionnelle ou d’une voie verte, sur la rive Est.

Une concertation préalable est organisée à partir du 20 février 2023 :

