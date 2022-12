Le Phare de Babel de la Cie du Si Salle des fêtes de Bassens Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Le Phare de Babel de la Cie du Si Salle des fêtes de Bassens, 3 février 2023, Bassens. Le Phare de Babel de la Cie du Si Vendredi 3 février 2023, 20h00 Salle des fêtes de Bassens

Entrée payante prix unique 5 €

Adapté du roman de Yannick Anché Spectacle musical et dessiné Salle des fêtes de Bassens avenue Jean Jaurès 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine Le Phare de Babel, c’est, pour commencer, l’histoire de deux hommes enfermés ensemble, trois mois

durant, dans un phare perdu au milieu de l’océan, en proie à une tempête qui semble ne pas devoir finir. C’est l’histoire de leur haine, qui les amène à vouloir se supprimer, en une chasse à l’homme, animale. C’est aussi et surtout l’histoire d’un homme, Arsène, enfermé dans sa folie. N’est-il

pas, en fait, seul dans le phare ?

La lecture proposée est singulière car c’est le personnage lui-même qui vient la faire. À ses côtés, un dessinateur image en direct le récit sur un grand écran alors que la création sonore et musicale rythme l’obsessionnelle présence de la tempête.

A voir absolument. Coproduction IDDAC

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T20:00:00+01:00

2023-02-03T22:00:00+01:00 ©Cie du Si

