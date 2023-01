Une journée de stages à Daumazan ! salle des fêtes , Daumazan-sur-Arize (09), 25 février 2023, .

Une journée de stages à Daumazan ! Samedi 25 février, 10h00 salle des fêtes , Daumazan-sur-Arize (09)

20 l’un – 35 les deux

avec Amanda Mahieux, Bal O’Gadjo et La Boîte de Trad – Baptiste Delaunay

stage de danse puis soirée avec Bal O’Gadjo !!!

Salut ami(e)s danseureuses !!!

Une super journée de stage de danse se prépare en amont de la venue de Bal O’Gadjo le samedi 25 février à Daumazan sur Arize (09).

Au programme :

10h-13h : stage « Mettre du tango dans sa valse asymétrique » par Amanda.

13h-14h : auberge espagnole.

14h30-17h30 : stage « Les portés : bases, variantes et sécurité » par Baptiste.

18h30 : ouverture des portes pour la soirée.

19h30 : spectacle.

20h30 : repas.

21h30 : initiation aux danses trad.

22h : Bal O’Gadjo !

Les stages !

Mettre du tango dans sa valse asymétrique, par Amanda.

L’objectif de ce stage est d’approfondir la conscience que nous avons de notre déplacement et de notre posture à travers quelques exercices propres au tango afin de développer la connexion entre les partenaires dans la valse. Nous intégrerons des pas basiques de tango dans notre valse asymétrique pour démultiplier les possibilités de jeux et d’improvisation avec notre partenaire.

Prérequis: savoir danser la valse asymétrique !

Les portés : bases, variantes et sécurité, par Baptiste.

Objectif: mettre un peu d’acrobatie dans le folk, s’envoyer en l’air en toute sécurité.Présentation: Les figures au sol ne vous attirent pas, ou ne vous suffisent plus ? Vous souhaitez défier la gravité et explorer les airs ? Venez donc mettre un peu d’acrobatie dans votre folk, venez voir comment quelques outils du cirque ou du contact impro nous permettent de s’envoyer en l’air ! Et comme ce petit jeu peut être dangereux, nous verrons aussi comment garantir notre sécurité…Prérequis: ne pas avoir peur de ne plus toucher le sol…

Pour en savoir plus sur les intervenants, lire ci-dessous…

Les tarifs :

20 euros par stage / 35 euros les deux. L’entrée pour la soirée est compris dans le prix du stage. Les repas ne sont pas inclus.

Les stages auront lieu à Montbrun Bocage (à 4 Kms de Daumazan).

Infos et réservations : amanda@lavache.com

Les intervenants…

Amanda Mahieux

Je suis danseuse depuis mon enfance et j’ai rencontré les danses folk il y a une douzaine d’années. J’ai très vite assimilé que ces danses, de par leur accessible complexité et leur variété de forme, nous invitaient à la connexion et à la reliance, à soi et aux autres, et qu’elles nous poussaient à mieux nous connaître. J’enseigne les danses folk depuis plusieurs années et j’aime ces moments où l’on découvre ensemble ce que la danse dit de nous, ce qu’elle impulse en nous, ce qu’elle nous permet d’éveiller…

Passionnée de danse, j’aime les métissages dans la musicalité et dans l’interprétation que nous en faisons en tant que danseureuses. La manière dont j’aborde la danse folk est toujours enrichie des autres danses que je pratique, dont font partie le tango et le contact improvisation.

Baptiste Delaunay

Je connais le bal trad (ou bal folk comme on l’appelle dans le Grand Ouest) depuis tout petit : je faisais partie de ces gosses qui courent entre les jambes des danseurs… Bien plus tard, lors d’un festival en 2011, j’ai redécouvert autrement ce monde du bal trad d’aujourd’hui, et notamment ce qui est devenu ma grande passion : la communication non-verbale qui s’établit sur le parquet entre les partenaires de danse, un vrai partage d’émotions avec les autres.

Je transmets cette passion par l’animation d’ateliers réguliers depuis 2013, en intensifiant au fil du temps ma propre pratique. Assez vite j’ai animé aussi des stages ponctuels, de plus en plus loin de chez moi, avec des sujets de plus en plus divers.

En parallèle, je pratique (ou j’ai pratiqué) d’autres formes de danse : la danse contemporaine, le Contact-Impro, le tango, le qi-gong, le forró… Autant de sources d’inspiration qui enrichissent ma pratique du bal trad !

