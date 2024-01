Libr’ Salle des Fêtes Darvoy, vendredi 15 mars 2024.

Libr’ Spectacle tendre, musical, coloré qui retrace l’histoire de la lutte des ouvrières de l’usine BRIL, usine de confection haute couture masculine à Orléans dans les années 1980. Vendredi 15 mars, 20h30 Salle des Fêtes 10€, 5€ prix réduit pour un public âgé entre 12 et 18 ans, les étudiants et les demandeurs d’emploi avec un justificatif

Début : 2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:00:00+01:00

LIBR’ nous plonge dans la lutte des ouvrières de l’usine de confection haute couture Bril à Orléans dans les années 1980.

Une épopée ouvrière tendre et colorée, drôle et musicale portée par la force du vent de la liberté et des droits qui permettent de vivre debout.

Seule en scène, Céline Larrigaldie pose un regard acéré et tendre, grave et joyeux sur notre monde. Le critique Gilles Costaz dit :”qu’elle déborde de gouaille, de passion, de drôlerie”, avec, ”sous l’énergie triomphante, la délicatesse des sentiments”.

Une histoire de femmes, de lutte, d’espoir !

Salle des Fêtes DARVOY Place Parmentier Darvoy 45150 Loiret Centre-Val de Loire

