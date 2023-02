Dry & Kalarash Salle des fêtes| Darney, 1 avril 2023, Darney.

La Maison Pour Tous de Darney organise dans le cadre de son festival La Semaine des Arts, un bal qui réunit le groupe Dry et le groupe bisontin Kalarash.

Première partie DRY :

DRY nous fait partir à la découverte de nos musiques traditionnelles à la sauce Trad’n’roll via le collectages e thèmes anciens aux compositions modernes et explosives !

Influences : musiques traditionnelles françaises, irlandaise, bluegrass, mais aussi reggae, électro, pop…

Avec Denis Schoenfelder (chabrette), Yann Marquer (accordéon), Nina Lachia (violon 5 cordes) et Baptiste Schoenfelder (banjo et stomp).

Seconde partie Kalarash :

Le groupe Kalarash s’est formé en 2010 lors de la rencontre inopinée de la violoniste Agathe Llorca et de David Lefebvre et de son cymbalum. Depuis lors, les compères sont unis par leur passion commune pour les musiques des Balkans et, accompagnés de leur fidèle contrebassiste Erik Jankowsky, n’ont cessé d’explorer les musiques d’Europe de l’est.

Voilà de quoi voyager en une soirée !

