QUI A PEUR DU GRAND MÉCHANT LOUP? – CIE LA FAUTE À VOLTAIRE salle des fêtes d’Antrenas Antrenas, 9 décembre 2023, Antrenas.

Antrenas,Lozère

Les contes de Perrault revus et corrigés : le grand méchant loup est malheureux car il est incompris et personne ne l’aime…jusqu’au coup de théâtre final!

Venez assister, rire et vivre ce tourbillon d’aventures drolatiques où vous allez rencontrer….

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:45:00. EUR.

salle des fêtes d’Antrenas

Antrenas 48100 Lozère Occitanie



Perrault’s fairy tales revisited and corrected: the Big Bad Wolf is unhappy because he’s misunderstood and nobody loves him…until the final twist!

Come and watch, laugh and experience this whirlwind of funny adventures where you’ll meet…

Los cuentos de Perrault revisitados y corregidos: el lobo feroz es infeliz porque es un incomprendido y nadie le quiere… ¡hasta el giro final!

Venga a ver, reír y vivir este torbellino de divertidas aventuras donde conocerá…

Perraults Märchen in neuem Gewand: Der böse Wolf ist unglücklich, weil er missverstanden wird und niemand ihn mag… bis zum letzten Theatercoup!

Kommen Sie, um dabei zu sein, zu lachen und diesen Strudel aus drolligen Abenteuern zu erleben, in dem Sie…

Mise à jour le 2023-11-15 par 48 – OT Gévaudan Destination