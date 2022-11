Initiation aux sauts béarnais salle des fêtes dans l’enceinte du stade, Cierp-Gaud (31)

organisé par Dançam salle des fêtes dans l’enceinte du stade, Cierp-Gaud (31) 45, Avenue de la Gare salle des fêtes dans l’enceinte du stade, 31440 Cierp-Gaud, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39651 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dançam, atelier de danses occitanes de Cierp-Gaud en Haute-Garonne, organise un stage d’initiation aux sauts béarnais le dimanche 27 novembre de 13h30 à 17h. Destiné aux débutant-e-s, son objectif est d’apprendre les pas de base (simple, coupat, virat, tres, avans…) qui se retrouvent en combinaisons multiples dans les sauts tels que les 7sauts, Pantelon, Peyroutou, Mariana, Crabe…). Tarif : 15€. Inscription obligatoire auprès de Françoise Noble au 06 28 10 55 06. source : événement Initiation aux sauts béarnais publié sur AgendaTrad

